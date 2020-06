“Hola amigos, qué gusto saludarles, estoy muy emocionada porque es la primera vez que les voy a dar un tutorial de maquillaje, me lo han pedido mucho y espero hacerlo lo mejor posible”, expresó Gaytán al iniciar el video de 25 minutos de duración.

La exintegrante de “Muñecos de papel”, mostró una forma sencilla y rápida para aplicarse una serie de productos para difuminar la base con una esponja. Luego, aplicó un toque de corrector para dar un poco de luz al rostro con unos retoques muy orgánicos.

©@bibygaytan La actriz se mostró sin una gota de maquillaje al hacer un tutorial de belleza

“Los días que no voy a salir o que estoy aquí en casa, lo único que trato de hacer –porque además no tengo mucho tiempo– es rizar las pestañas, ponerme rímel, no uso base, pero si tengo un compromiso digamos, en el colegio de mis hijos, que quiero ir más arregladita pero tampoco quiero ir sobre maquillada ni nada, este es el maquillaje que me hago”, explicó.

Asimismo la actriz señaló que en esta nueva vía para estar en mayor contacto con sus seguidores, expondrá algunos de los detalles más íntimos de su vida familiar y privada.

También, especificó que compartirá otro tipo de contenido en diversos temas como: cocina, rutinas de ejercicio y más.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.