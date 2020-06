En el que sería su primer aniversario como mujer casada, Chiquis Rivera lo celebró a su manera con una reflexión sobre lo afortunada que fue en dar ese paso en su vida, pese a las circunstancias actuales que rodean su matrimonio con Lorenzo Méndez. A través de sus redes sociales, la cantante compartió unas palabras en las que expresaba su sentir sobre sus 12 meses como esposa del músico, del cual lleva unas semanas distanciada. A pesar de la crisis que empaña la felicidad de su matrimonio, Chiquis agradeció a Dios por las lecciones que ha aprendido.

©@chiquis Chiquis Rivera celebró el fin de semana su cumpleaños en la playa, acompañada de sus mejores amigas

En su cuenta de Instagram, Janney Marín Rivera publicó una imagen en la que aparece con un velo de novia y un ramo de flores y escribió lo siguiente: “6-29-2019 – Es el día en el que Dios me dio la bendición de ser una novia 👰🏼 #OneYear. Querido Dios, ha sido un año de altas y bajas. Algunos momentos felices y otros no tanto. Pero, independientemente de los hechos, obstáculos y contratiempos, todavía te agradezco por darme la bendición de experimentarlo todo. Hoy, un año después, soy mucho más sabia, más fuerte y estoy llena de amor. ¡Gracias! Que tu voluntad se siga haciendo en mi vida. En ti confío”.

©@chiquis Chiquis compartió un mensaje en sus redes sobre su primer aniversario de bodas y lo que esto representa en su vida

El pasado fin de semana, en pleno festejo de su cumpleaños 35, Chiquis también dio de qué hablar por sus declaraciones, pues habló de su matrimonio y contó que ella puso todo de su parte para que éste funcionara, además de asegurar que si las cosas no habían ido por buen camino no había sido por ella, sino por Lorenzo. “Si yo no estoy con Lorenzo son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. Fui muy buena esposa”.