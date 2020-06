Ana Patricia Gámez y su familia viven unos de sus días más tristes, debido al fallecimiento del papá de la conductora, el señor Juan Gámez. El pasado domingo 28 de junio, la propia Ana Patricia dio a conocer a través de sus redes sociales la partida de su padre a causa del cáncer, y le dedicó una carta de despedida, así como un emotivo video de sus mejores momentos juntos. De acuerdo con Univision, el padre de la exreina de belleza sufrió una recaída hace unas semanas, luego de haber dado batalla a la enfermedad por los últimos cinco años. De hecho, la conductora de televisión viajó recientemente a su natal Sonora, en México para visitarlo.

©@anapatriciatv El papá de Ana Patricia tenía una batalla contra el cáncer desde 2015

En su cuenta de Instagram, Ana Patricia le dio el último adiós a su padre con el siguiente mensaje: “Un abrazo eterno hasta el cielo, mi viejo. Mi amado padre, tu partida me deja un gran vacío en mi corazón que intentare llenar al recordar todas las hermosas experiencias que tuve a tu lado, gracias por la niñez que me regalaste y porque compartí contigo momentos maravillosos también de grande”, se lee en las primeras oraciones del conmovedor mensaje. “Eres mi gran guerrero que por 5 años lucho contra el cáncer y como un fuerte roble, no te querías dejar vencer, pero Dios así lo decidió y sé que hoy estás a su lado, moriste en paz y ya no sufres más”.

“Te amaré y te extrañaré por siempre, gracias por enseñarme desde chiquita a creer en mí misma, eso mismo le enseñaré yo a mis hijos y siempre tendrán el recuerdo de su gran abuelo que los consentía y jugaba tanto con ellos cada que estabas de visita en Miami. Desde el cielo cuídanos siempre, papá. Te amo, don Juan”.