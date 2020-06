View this post on Instagram

Acaban de llegar los exámenes de mi papá y es nuestro deber como familia comunicarles la información correcta. Por ahora sigue sin síntomas más alla de un simple resfriado. No está en cuidados intensivos ni en respiradero, sigue bajo observación. Acabamos de hablar con el doctor y nos comenta que los pulmones están bien y no hay indicios de gravedad. Sigamos teniendo fé que todo saldrá bien. Los mantengo informados. Saludos!