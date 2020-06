¿Cómo nace la idea de contar esta historia?

Yo, siendo el soltero empedernido del grupo de amigos y viendo como van cayendo poco a poco todos, se me ocurrió contar esta visión y también el tras bambalinas la historia de la idea que tiene la gente de un actor y de lo que pasa realmente entre su vida privada y pública. Si tú crees que cortar con una novia es difícil cuando nadie te conoce y cuando sale en todas las revistas es 10 veces más difícil olvidarte de tu novia, porque cada vez que sale con un nuevo tipo también hablan de ti.

¿Has estado a punto de casarte?

Nunca he estado comprometido pero sí he tenido mis momentos en los que he dicho aquí ya me podría quedar para siempre de repente te das cuenta que pudo haber sido el peor error de tu vida. También me ha pasado que estoy en un día cenando con una niña con la que ya tuve algo y me dice: ‘pues, nada más te digo que estoy casada’. Creo que justo ese tipo de historias me ha pasado mucho con mis amigos, de gente que han estado juntos por mucho tiempo, se casan y a los dos meses se divorcian.

¿Has jugado al amor en las aplicaciones de citas online?

Mi personaje, Sebastián, ha estado perdido por tanto tiempo y sale a este mundo de las citas y es un inútil. Se da cuenta que las cosas no son como él las esperaba en el amor y se entrega a esta suerte sin sentido e indescifrable que es son las relaciones de pareja.

©@zuritahm La serie está basada en las experiencias amorosas del mismo Sebastián Zurita

¿Te consideras afortunado en el amor?

He tenido mucha suerte en el amor. Aunque mis relaciones no hayan prosperado a más, lo que viví con esas relaciones fueron muy bonitas. Al mismo tiempo, ha hecho que pueda escribir series como estas con un corazoncito roto en la mano. He tenido una muy buena relación en casa y aunque las cosas puedan o no funcionar, he tenido la suerte de encontrar novias que hasta el día de hoy quiero muchísimo.

¿Has perdonado alguna infidelidad?

Hasta la fecha nunca he perdonado una infidelidad, porque nunca me he enterado de ella entonces ahí empieza la pregunta de: ¿prefieres enterarte o no? Eso es complicadísimo.

Tu papá, Humberto, se debe sentir muy orgulloso...

Mi papá está feliz. Este ha sido un proceso que no hubiera empezado cuando escribí las primeras cinco páginas de la historia y bajé a la cocina y estaban mis papás ahí y se las di a leer, bastante tímido. Mi mamá fue la primera que me dijo: ‘si yo estuviera produciendo, lo produciría mañana’. Eso fue lo que me dio la confianza para hablarle a mi hermano y decirle para hacer algo. La verdad es que a mi mamá le tocó mucho ver el proceso de cuando vendimos la serie, de cuando empezamos a crear los personajes.

©@zuritahm El actor de 33 años siempre recuerda a su fallecida madre

¿Cómo vas superando la ausencia de tu madre?

Mi mamá es la motivación por lo que hacemos todo. En la serie, hay varios guiños hacia ella. Todo es una proceso de vida y fue esa educación que ella nos dio, de verle el lado bonito a la vida y de seguir adelante y crear. Creo que de ahí han salido muchísimas cosas.

¿Cuál es el consejo que más atesoras de ella?

Un consejo que nos dejó mi mamá es que siempre hay que celebrar las pequeña victorias, este es un medio muy competitivo y a veces uno se olvida de disfrutar el proceso. Esta serie ha tenido mucha estrella y es porque mi mamá nos está haciendo un guiño desde arriba.