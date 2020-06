Las cosas no funcionaron entre Will y su ex, Sheree Zampino, de quien se separó cuando Trey tenía tan sólo dos años. Y aunque de niño se sintió abandonado, Will hizo de todo para acercarse a su hijo. “Las cosas no siempre han sido así entre Trey y yo. Hemos luchado durante años después de mi divorcio de su madre, para restaurar esta preciosa relación con mi hermoso hijo”, explicó.

La familia de Will Smith

Trey ahora recuerda su infancia con una perspectiva distinta, incluso publica fotos de aquellos días en los que sus padres aún estaban juntos. El chico, además, es un verdadero orgullo para su papá.

©@treysmith0011 Will y Trey lograron sanar su relación con el tiempo y el chico se lleva de maravilla con sus hermanos

Con mucha más experiencia y madurez, Will Smith se casó con Jada Pink Smith y tuvieron dos hijos: Jaden y Willow. Y aunque tiene detalles que resolver en casa como todo padre con sus hijos, la relación entre los menores y el actor es muy sólida. Incluso, entre los tres chicos Smith se llevan de maravilla como hermanos.

