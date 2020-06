Dulce María está en una de las etapas más lindas que cualquier mujer podría experimentar… La ex RBD está en la dulce espera de su primer hijo con su esposo Paco Álvarez , y como era de esperarse, ya está experimentando los típicos malestares del embarazo, además de tener que adaptarse a un nuevo estilo de vida. A través de sus redes sociales, la futura mamá compartió con sus fieles seguidores algunos de los cambios que ha tenido que hacer a su alimentación, lo cual no es de su total agrado, pero todo sea por el bien del pequeñito que espera.

©@dulcemaria A principios de junio, la cantante dio a conocer que estaba esperando un bebé junto a su esposo

Una de las cosas que ha tenido que hacer por recomendación médica es añadir a su dieta proteínas de origen animal, algo que no solía hacer. Aunque no es vegetariana, la intérprete de Inevitable había dejado de consumir carne para llevar una vida más sana, pero con el embarazo, ha tenido que reincorporar este alimento a su régimen. “Normalmente casi no como carne ni pollo, he tenido que comer un poco de eso por el bebé porque tiene proteínas importantes, pero no me encanta”, comentó en Twitter, luego de que un fan le preguntara si había comido recientemente algo a lo que no estaba acostumbrada, y que de pronto, por su condición, lo hubiera consumido.

©GettyImages Los fans de la cantante no pueden esperar más para verla con su baby bump

La también actriz de 34 años compartió que ha tenido muchos antojos, pero que se está cuidando para no subir mucho de peso y poner en riesgo su salud. “Sí tengo varios antojos, sobre todo me daban en las noches... pero la verdad es que trato de controlarme mucho, tengo que cuidarme, no puedo dejarme ir jajaja con lo que si caigo es con las papas con limón y chile y los chocolates”.