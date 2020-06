A casi dos semanas de que parte de su pierna izquierda fuera amputada , la modelo Daniella Álvarez poco a poco ha ido compartiendo los resultados de su favorable recuperación. Esta vez, la ex Miss Colombia 2011-2012 publicó en su cuenta de Instagram un video para mostrar cómo ha logrado volver a caminar gracias a una prótesis especial. Con la actitud positiva que la ha caracterizado desde el inicio de esta dura experiencia, Álvarez se dejó ver en un video mostrando la manera en la que se colocaba su prótesis, así como el calzado especial que le da un mayor soporte a su tobillo derecho.

©@danielaalvareztv Daniella, quien representó a su país hace años en Miss Universo, reveló que también presenta problemas en su pie derecho

“Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente❤️. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. ¡Aquí voy llena de fuerza y sueños💪!”, escribió la también presentadora de televisión junto al video en el que da muestra de su empeño por salir adelante.