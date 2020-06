Nacho Mendoza y su novia Melany Mille están emocionados porque pronto llegará su primer bebé en común, una niña que el cantante espera feliz. Ambos confirmaron la buena nueva luego de que un par de fotografías salieran a la luz y revelaran que la reportera venezolana tenía una pancita que delataba un embarazo avanzado. Sin embargo, la pareja hubiera querido dar la noticia al mundo entero de una manera diferente, y así lo dejó ver Nacho.

©@elgordoylaflaca Nacho Mendoza y Melany Mille posaron para una foto en la que se notaba la pancita de embarazo de la venezolana

Todo ocurrió en una posada en Margarita, Venezuela, en donde Nacho y Melany se escaparon para pasar un rato agradable. En lo que pintaba para ser un viaje tranquilo, y en el que parecía que habían hecho buenas migas con el personal del lugar, los empleados de la villa publicaron una foto de la pareja abrazada y los felicitaron por la dulce espera.

“Felicitamos a todos los padres y en especial a los próximos”, se podía leer junto a la foto en la que Nacho y Melany sonreían para la cámara. Sin embargo, no fue para nada del agrado del cantante. ”Una .... de posada, no vayan nunca. No respetan la privacidad y el dueño es tremendo abusador”, respondió a la imagen.