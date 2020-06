Chiquis Rivera celebró por todo lo alto su cumpleaños 35, rodeada del cariño de sus amigos y familiares más cercanos, y a todos llamó la atención que el gran ausente en esta celebración fue Lorenzo Méndez , el aún esposo de la cantante . A pesar de que el exvocalista de La Original Banda El Limón no estuvo presente en el festejo de Chiquis Rivera, a través de sus redes sociales le dedicó una cálida felicitación de cumpleaños, en la que dejó ver que, a pesar de estar separados, la tiene bien presente.

©@chiquis Chiquis Rivera celebró su cumpleaños por adelantado con una fiesta junto a sus amigos y familiares

En su cuenta de Twitter, Lorenzo Méndez compartió una fotografía de cuando Chiquis era niña y escribió: “Happy birthday to my precious gift from God #HeavenSent (Feliz cumpleaños a mi precioso regalo de Dios #enviadadelcielo)”. Los fans de la pareja, a la que cariñosamente se refieren como ‘Chizo’ (Chi, por Chiquis y zo, por Lorenzo) comentaron el mensaje del intérprete para su aún esposa, deseándole que pronto llegara a un arreglo con ella.