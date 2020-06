“Todas las etapas han sido increíbles, no cambio nada de lo que he vivido de mi niñez, de mi juventud, de cuando estuve casada, para nada, porque me hace ser la mujer que soy en este momento”, aseguró incluyendo el tiempo que compartió con Gabriel Soto, el padre de sus hijas y con quien compartió su vida por más de una década.

©@geraldinebazan La actriz tiene muchas historias que contar

Sin duda, el tesoro más grande de su vida son sus hijas, a quienes apoya en todo lo que emprendan, una escuela que aprendió gracias a su propia experiencia y lo animada que se sentía desde joven a perseguir sus sueños.

El blanco de muchas miradas

En esta entrevista, Geraldine se refirió a cómo se siente al ser el centro de atención por los rumores que surgen al rededor de su vida. “La gente a veces cree que por ser una persona conocida puede opinar sin tener conocimiento de causa. Lo más importante es saber quién eres y que a tu alrededor esté todo muy bien dado y protegido. Hay personas que festejan mucho más un fracaso ajeno que un éxito propio y eso es tristísimo”, explicó.

©@geraldinebazan Geraldine se encuentra plena en su vida como mamá, una alegría que se nota en sus publicaciones en las redes sociales

Aunque en su momento vivió el dolor de su separación, ahora Geraldine está tranquila. “Me siento en la mejor etapa de mi vida. Yo decido tener momentos felices, atesorar momentos felices día a día. Quiero ser una mujer productiva, orgullosa de mí misma y que mis hijas se sientan orgullosas de tener una mamá como la que tienen”, dijo plena por hacer lo que ama y compartir esa dicha con sus hijas.