“Quizás es por las novelas que han visto, quizás es el reflejo del corazón de esos críticos, pero una de las verdades, es que todos los protagonistas de esta historia sabemos que aquí no hay responsables ni causantes, no hay maldades ni intromisiones sino decisiones tomadas por adultos de manera sensata a favor de la paz y la felicidad. Es por eso que, hasta el sol de hoy, ninguno de los involucrados ha salido a culpar a otro de su presente”, siguió la venezolana con sus palabras, en las que reveló que no había interferido en el matrimonio de Nacho e Inger.

La joven modelo concluyó su mensaje deseando a todos, incluso a aquellos que la critican, lo mejor. “Yo no me cansaré de enviar bendiciones a pesar de que ciertas nefastas opiniones se basen en la calumnia y la especulación. Yo decido ser feliz. Dios los bendiga a todos. ❤️”.

