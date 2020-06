Para Eiza González , este verano tuvo un emocionante inicio, pues fue fotografiada en Cabo San Lucas, México, junto a varios amigos, además de otra estrella de Hollywood, nada más y nada menos que Timothee Chalamet. La actriz de Bloodshot y el galán de Call Me By Your Name fueron captados en una piscina pasándola de maravilla, dejando ver que son más que amigos, pues en cierto punto ¡se besaron! De acuerdo con los reportes, la actriz de 30 años también recibió una serenata por parte del joven artista de 24 años, luego de que este tomara una guitarra y comenzara a tocar unas canciones para Eiza y las personas que los acompañaban. Después de esto, Timothee se sumergió en la piscina junto a Eiza.

Aunque no está claro cuando se conocieron, parece que sus demostraciones de afecto y la ternura con la que se tratan ha dado pie a todo tipo de rumores. Dos meses antes de esta romántica escapada a México, el actor de Little Women confirmó a la edición británica de Vogue que estaba soltero. En abril pasado, se dio a conocer que, después de años juntos, Timothee y Lily-Rose Depp, hija del actor Johnny Depp, habían puesto fin a su relación.



©GettyImages Eiza y Timothee podrían haberse conocido en el after party de Vanity Fair, luego de la entrega de los Oscar, en febrero pasado

En tanto, Eiza ha sido relacionada con Josh Duhamel, Calvin Harris y Liam Hemsworth. Hasta este momento, no está claro cómo se conoció la parejita que tanto revuelo ha causado en redes sociales, pero existe la posibilidad de que hayan coincidido en la fiesta que Vanity Fair organiza cada año después de los premios Oscar, en febrero.