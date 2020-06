©@paulinagoto Junto a Paulina Goto participan Vadhir Derbez, Natalia Téllez y Jesús Zavala

Este proyecto no habría sido el mismo sin el elenco que la acompañó, con quienes se llevó de maravilla y lograron crear un vínculo amistoso muy grande. “¡Nos divertimos muchísimo! Con Vadir ya me había tocado trabajar antes en Vaselina, hace muchos años hicimos teatro musical juntos, ya lo conocía y nos llevamos bien”, recordó sobre su esposo en la ficción, pues encontrarlo en esta trama fue una gran sorpresa.

©@paulinagoto Paulina se encarga del tema principal de la película, un tema llamado Golpe Avisa y que ella misma escribió

“Siempre es lindo encontrarte con amigos en el set y sentirte conectada”, agregó muy emocionada, pues además de Vadhir, se encontró con Natalia Téllez, una chica que de inmediato se convirtió en su amiga.

“Nunca había trabajado con ella. La amo, nos volvimos súper amigas. Creo que es algo que se nota mucho en la película”, dijo esperando que el público note esa complicidad en cada una de las tomas.

Paulina Goto, una chica inquieta y con promesas a futuro

Este primer paso a la pantalla grande no hizo más que abrir en el corazón de Paulina Goto el deseo de seguir buscando proyectos tan divertidos como éste. “Siempre he sido muy inquieta y he querido probar cosas distintas en mi carrera. Empecé con televisión y de ahí hice teatro, me faltaba hacer cine”, relató al hablar de sus planes a futuro.

©@paulinagoto Paulina Goto se deja llevar por el momento, incluso en los temas del corazón

En los temas personales, Paulina se encuentra plena en su relación con Rodrigo Saval, un lindo noviazgo que se nota en las fotos que ambos publican en las redes sociales. “Estoy súper contenta. En un momento muy lindo de mi vida”, aseguró.

Y aunque todo marcha viento en popa, la actriz no tiene prisa ni quiere acelerar nada. “Mi relación y la vida, las vivo en el presente siempre. Estoy súper bien y contenta y el tiempo dirá. Por ahora disfrutarlo”, expresó sobre los temas del corazón.

