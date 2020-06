Los fanáticos de Francisca Lachapel empezaron a notar que lucía un vientre un poco más abultado de lo normal, así que algunos de ellos empezaron a especular que, quizá, la presentadora de Despierta América estaría en la dulce espera de un bebé. Sin embargo, las ilusiones de sus fieles seguidores quedaron en el olvido, luego de que la propia ‘Fran’ aclarara que, esa ‘pancita sospechosa’ se debía a las libras extra que le ha dejado la cuarentena y que no se trata de un bebé en camino.

©@franciscalachapel Algunos de sus seguidores notaron una subida de peso en la presentadora

A través de sus redes sociales, Lachapel compartió que los estragos del confinamiento han hecho de las suyas, dejándole unas libras de más y que, además de eso, los fines de semana cae en las tentaciones de los azúcares o la comida chatarra. “Se me ha pasado la mano comiendo en esta cuarentena. Esta pancita no es de ningún bebé, esta es una pancita de comida, de pan, de pasta, de mangú, así que no se preocupen”, respondió la conductora de televisión, quien está próxima a casarse con su prometido, Francesco Zampogna.

©@franciscalachapel En su Facebook, Francisca mostró en video su abdomen

La reina de belleza prometió que, de estar embarazada de su primer hijo, ella misma dará a conocer la noticia, pues uno de sus anhelos más grandes es convertirse en madre con el hombre de su vida. “Cuando yo esté embarazada, yo se los voy a compartir con mucha alegría y con mucha emoción porque les he dicho antes que mi sueño más grande es convertirme en mamá, y si Dios me da la oportunidad pronto lo voy a compartir con ustedes”, expresó la dominicana.