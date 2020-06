Desde hace un par de semanas, los pasos de George Seely, el aún esposo de Marlene Favela, empezaron a llamar la atención de los seguidores de la actriz. Y es que la pareja se encontraba en medio de rumores de separación, que después confirmó la propia actriz. Desde entonces, Seely se había limitado a compartir fotos de los lugares que ha visitado en sus viajes por el mundo, y fue justo en una de esas publicaciones en las que respondió de manera indirecta a las críticas que ha recibido por tomar caminos separados.

©@george.seely George Seely retomó su actividad en las redes sociales luego de borrar todas sus publicaciones

“De regreso a los libros. Enfocado, no triste”, escribió Seely junto a una selfie en la que parece estar en casa y sin prepararse para salir. Los internautas de inmediato comentaron la imagen por su separación de Marlene y su hija de ocho meses de nacida, Bella.

©@marlenefavela Hace unos días Marlene Favela confirmó su separación con George Seely

Entre los mensajes, hubo uno que llamó su atención. “Necesitan detener todo esto y dejar de decirle qué hacer. Ocúpense de sus propias cosas, ninguno de ustedes sabe lo que pasó y por qué. No son los primeros ni los últimos en divorciarse teniendo hijos. Un niño no es excusa para permanecer juntos cuando ya no hay amor. Es más sano para él vivir en un ambiente pacífico aún sin sus dos padres”, escribió una de sus seguidoras.

George no sólo indicó que le gustaba ese comentario, sino que lo respondió. “Bien dicho”, anotó junto a un par de emojis de oración y corazón. Con ello, da una pista bastante clara de lo que opina de las críticas que ha recibido en los últimos días.

La declaración de Marlene Favela

Días atrás, Marlene Favela publicó un video en Facebook para dirigirse a sus fans y confirmar que los rumores de su separación con Seely, que habían iniciado desde principios de año, eran ciertos. “Todo era perfecto, pero en la vida, las cosas que son perfectas, un día dejan de serlo. Un día las cosas cambian y hay que tratar lo más positivo posible de esta situación”, dijo sin revelar los motivos que rompieron esta perfección.