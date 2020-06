El detalle que requirió de un martillo

Los ensayos iban bien, todo salió como lo esperaban menos el efecto del espejo que se rompía, y para lograrlo pidieron ayuda a los técnicos de efectos especiales. “No se rompía, aunque (Alejandro) me empujara, pues no había manera de que le diera un cabezazo de forma que lo rompiera, pues era un espejo muy grande”, explicó.

©@alexoficial La actriz y cantante ha recordado para sus fans muchas de las historias a lo largo de su carrera

“Se decidió que la persona de efectos especiales, por detrás, golpeara el espejo con un martillo a la altura de mi cabeza... Cuando pasó eso, Alejandro me empuja como lo habíamos ensayado, y la persona da el martillazo por detrás y me descalabra, ¡Sí, señores, el martillo me descalabró!”, recordó con mucha risa por el inesperado incidente.

“No me fue nada bien, sí me saqué de onda, Alejandro se espantó muchísimo y me preguntó que si estaba bien, y estaban todos muy preocupados”, contó. Pero las cosas parecían ponerse peor. ”A la hora que yo me tomo la cabeza, sufriendo el dolor... empieza a escurrir sangre por mi frente”, dijo y confesó que en ese momento además del dolor se asustó mucho. Aunque ahora lo recuerda entre risas.

