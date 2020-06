“La mamá de Aislinn era dura, entonces me decía, ‘aquí tienes que traer para pagar la renta’. Yo no vivía con ella, o sea, éramos novios pero me pedía que le cayera con una lana para la renta que ella pagaba”, expresó.

En esa época y dada las responsabilidades que tenía, el actor de 58 años tuvo que recurrir a una actividad laboral que le generaba algunos dividendos para cumplir con sus obligaciones.

“Tuve que empezar a trabajar cuando yo estaba estudiando. Yo era hijo de papi y mami y no sabía trabajar y dije, ‘¿ahora qué voy a hacer? Si no sabía trabajar’, y me fui a comprar un kit de limpiaparabrisas, limpiador de vidrios, y una botellita con agua y jabón y estuve trabajando de limpiaparabrisas, lo hice pésimo”, comentó.

©@ederbez El comediante mexicano se dejó llevar por las preguntas realizadas por Vadhir Derbez

Tras fracasar en su primer intento en las calles, Eugenio Derbez tuvo que buscar otro empleo que le brindara cierta estabilidad económica, aunque reconoció que dicho trabaja pudo poner en entredicho a su madre, Silvia Derbez.

“Me pasé a la mesereada, porque como mesero la verdad es que fui muy bueno. A mí de lo que me daba pena, cuando estaba trabajando de mesero, que lo mismo me pasó de limpiaparabrisas, es que alguien me fuera a reconocer. Yo no era famoso, pero mi mamá sí, entonces mucha gente me conocía como ‘el hijo de doña Silvia’”, aseguró.

©@ederbez El clan Derbez ha sorprendido a sus seguidores con sus confesiones en esta cuarentena

Aunque sus miedos en dejar mal a su mamá se hicieron realidad, el esposo de Alessandra Rosaldo tuvo una genial salida cuando fue reconocido por los curiosos.

“Me pasó, sí llegó un momento en el que en una boda, o no sé qué era, me dijeron, ‘oiga, joven, ¿Usted no es el hijo de doña Silvia Derbez? ¿Y qué hace usted aquí de mesero?’. No que me diera pena, pero yo decía, ‘Van a decir que mi mamá no me da dinero, no me apoya’, sentía como que iba a poner mal a mi mamá, o a mi papá. Entonces le dije: ‘No, lo que pasa es que estoy aquí trabajando para una película y estoy haciendo un research, estoy ensayando para una película, pero no le diga a nadie porque estoy de incógnito para ver cómo es la vida de un mesero y poder interpretar mejor mi papel’”, recordó entre risas.