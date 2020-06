En estos últimos meses, las confesiones de muchos artistas que revelan algunos de sus secretos mejores guardados se han convertido en tendencia en las redes sociales. En esta oportunidad, Alessandra Rosaldo habló se abrió al hablar sobre uno de los capítulos más oscuros de su vida al revelar que mantuvo una relación tóxica en el pasado que por poco la lleva a tener serios problemas con el alcohol. Por medio de su canal de YouTube, la esposa de Eugenio Derbez tuvo una charla abierta con su hermana Mariana que ha dejado a muchos sorprendidos.

©@alexrosaldo Alessandra Rosaldo revela que estuvo muy cerca del alcoholismo por una relación tóxica

En un momento de la plática, la cantante de Sentidos Opuestos recordó esa experiencia que por poco juega una pasada en su salud. “En mi caso no fue una amistad, pero fue una relación, un novio que me arrastró al punto más oscuro de mi vida, al año y medio más oscuro de toda mi vida, de fiesta, de alcoholismo, de estar en el antro, o sea, no fui alcohólica, pero creo que estuve a dos pasos”, expresó.

Sin entrar en mayores detalles sobre la identidad de su pareja de entonces, Alessandra se animó a contar que ese estilo de vida acelerado y nocturno por casi se transforma en su perdición.

“Todas las noches nos la vivíamos en el antro, amanecíamos en el antro, de estar tomando toda la noche, de caer en ese hoyo y todo lo que nos rodeada era igual, era oscuro, las amistades, los lugares a los que íbamos, lo que sucedía”, recalcó.

©@alexrosaldo La esposa de Eugenio Derbez sorprendió con una historia del pasado

Sin embargo, Rosaldo tuvo el coraje para reconocer su error a tiempo y alejarse de esas malas compañías con las cuáles estuvo al borde de una fuerte adicción al alcohol.

“Estando ahí no lo podía ver. Bendito Dios pude salirme de ahí y ya desde fuera dije ‘wow, ¿dónde estaba yo metida?’”, reflexionó.