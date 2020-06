©@nacho Hace unos días salieron a la luz fotografías de Melany con una gran pancita de embarazo que confirmaría su dulce espera

El cantante agregó en su escrito una extensa felicitación para todos los hombres que como él comparten la dicha de ser papás. Además de un mensaje en el que aclara que el no vivir con sus hijos los siete días de la semana, significa que sea para dañarlos o que sea un padre ausente.

“Intenta convencerme de que eres buena persona porque duermes en casa y mantienes tu núcleo para no “dañar” a los niños. Dime que a tu familia no le falta nada, que les das comida y techo (yo también puedo. CADA UNO de mis hijos y sus madres {TODOS} tienen su casa asignada de herencia en vida)”, anotó al principio de su mensaje.

©@nacho Nacho tiene una gran relación con sus cuatro hijos

“Dime que está mal estar lejos de quienes amas, pero NO me convencerás de que eres buen padre si llegas a casa y no los determinas, no juegas, no los abrazas, no les das las buenas noches, ni les dices te amo. No vas a convencerme de nada si tu esposa y tú se maltratan, se dicen groserías, no se llevan bien pero prefieren mantenerse juntos por el “bienestar” de sus retoños y por alejarse de los juicios”, agregó para, sin querer, explicar sus decisiones como padre.

Melany Mille y su respuesta ante las críticas

Luego de que se esparcieran por las redes las fotos de Melany con su pancita de embarazo, le llovieron mensajes de felicitaciones por la pequeñita que ella también deseaba desde el fondo de su corazón. Sin embargo, hubo quienes la señalaron como la tercera en discordia en la separación de Nacho e Inger.

©@millemelany Melany Mille está plena en su dulce espera, aunque la ha mantenido en la máxima privacidad

“Este es ‘el respeto, el amor y la decencia’ que los moralistas que me escriben profesan, por inventarse un cuento de culpables e inocentes en sus cabezas que no está ni cerca de la realidad”, anotó tras mostrar uno de los mensajes negativos que recibió.

©@millemelany Desde hace meses se especulaba que la reportera salía con el cantante

“Una de las verdades, es que todos los protagonistas de esta historia sabemos que aquí no hay responsables ni causantes, no hay maldades ni intromisiones sino decisiones tomadas por adultos de manera sensata a favor de la paz y la felicidad”, agregó.

“Es por eso que hasta el sol de hoy ninguno de los involucrados ha salido a culpar a otro de su presente. Yo no me cansaré de enviar bendiciones a pesar de que ciertas nefastas opiniones se basen en la calumnia y la especulación”, concluyó.

