Gaby Espino tuvo la bendición de convertirse en madre de dos preciosos niños; de su matrimonio con Cristóbal Lander tuvo a Oriana, quien actualmente tiene 11 años, y de su relación con Jencarlos Canela , la actriz procreó a Nickolas, de ocho. A pesar de que su noviazgo con este último no funcionó, él está en constante comunicación con ella y sobre todo con los chicos, en especial con Oriana, a quien quiere como si fuera su hija biológica . Con motivo del día del padre, Jencarlos recibió la más tierna felicitación de todas: un mensaje por parte de ‘Ori’, quien le dedicó unas dulces palabras, pues ella lo considera como su papá.

©@gabyespino Gaby Espino con su hija mayor, Oriana

A través de sus stories, Jencarlos Canela presumió el bonito mensaje que le dedicó Oriana, en el cual la niña le agradece por formar parte de su vida desde los primeros años. “Hola papá, ¡feliz día del padre! Te amo mucho. Eres el mejor papá del mundo. Tú me enseñaste que, a pesar de no ser mi padre biológico, un padre es el que te cría y te hace ser la persona que eres”, escribió Oriana en su mensaje. “Yo sé que vives en Los Ángeles y siempre te extraño por eso, pero desde que era pequeña recuerdo que siempre decíamos esto: ‘aunque estemos lejos, tú siempre estás en mi corazón’ y eso para mí, es súper especial”.

©@jencarlosmusic Jencarlos Canela compartió la captura de pantalla del mensaje de Oriana

“Tengo el mismo humor que tú y soy realmente muy divertida, así que es significa que tú eres súper divertido, y eso es algo que siempre he amado. Me has dado los mejores consejos tanto en la escuela, como con mis amigos, o literalmente para todo. Y lo mejor de todo es que eres una persona realmente dura para poder lidiar con mi hermano de ocho años y no haber perdido la cabeza. ¡Te amo mucho, papá! Espero que tengas un día espectacular”, finalizó así Oriana su mensaje para ‘Jen’.

Agradecido por estas sinceras palabras, él escribió sobre su story: “Empecé a jugar el rol de padre cuando tenía 19 años y siempre me preguntaba ‘¿lo estaré haciendo bien?’ Leer esto me hace sentir que no lo estoy haciendo tan mal… Me siento tan bendecido”.