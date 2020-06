En el hogar de Inger Devera hay un nuevo integrante de la familia que no ha hecho más que llevar alegría a sus hijos Miguel, Santiago y Matías -a quienes tuvo durante su matrimonio con Nacho Mendoza-. Contenta, compartió con sus seguidores en las redes sociales esta buena nueva que los tiene bastante entretenidos en casa, y no es otra cosa más que una mascota. Inger llevó a sus hijos una grata sorpresa que los tiene encantados además de muy activos, pues no han dejado de correr por toda la casa con el nuevo pequeñín.

“Estaba buscando una casa y ya encontró una”, explicó con breves palabras pero imágenes bastante emotivas la llegada de este cachorrito a sus vidas. Los niños no podían creer la sorpresa y pronto lo bautizaron como Oreo.

Un compañero y una lección que los niños recordarán por siempre

Inger no sólo hizo realidad uno de los más grandes deseos de sus hijos, sino que dio un hogar a un perrito desamparado. “Tenía días pensando en buscar un perrito porque los niños no paran de pedir uno”, explicó a sus seguidores sobre el nuevo integrante de la familia.