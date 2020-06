Dulce María está más plena que nunca, pues empieza a imaginarse cómo será su vida de ahora en adelante. La cantante se encuentra en la dulce espera de su primer bebé junto a su esposo, Paco Álvarez, y aunque todo pinta para ser un cuadro lleno de alegría familiar, algunos síntomas del embarazo se hicieron presentes de manera poco cómoda.

©@dulcemaria Dulce María y su esposo Paco Álvarez están esperando su primer bebé

“Al principio todo me daba asco, todo, hasta el sol”, dijo la cantante en su cuenta de Twitter. En esta época en la que la limpieza es vital, la ex RBD tuvo problemas con algunos productos químicos. ”Todos los desinfectantes, jabón, pasta de dientes (me daba asco)”, agregó la actriz de 34 años.

Afortunadamente, ese síntoma ya disminuyó, lo que le permite enfocarse en su sueño de convertirse en mamá. “Ahorita estoy mejor de eso pero aún hay momentos y días donde me dan bastantes náuseas”, explicó sobre su estado de salud.

©@dulcemaria Dulce María contó que ha tenido muchos ascos por el embarazo, ¡pero está feliz por hacer este sueño realidad!

La también actriz mexicana no se salva de los antojos, aunque está poniendo mucho de su parte para no caer en la tentación culinaria. “Tengo varios, sobre todo me dan en las noches, pero la verdad es que trato de controlarme mucho. Tengo que cuidarme, no puedo dejarme ir”, aseguró la futura mamá.

Dulce María se consiente en estos días

Aunque se está cuidando mucho, la cantante no es tan estricta con sus antojos. Incluso se tiene permitidos algunos que no sólo la hacen feliz a ella, sino a su bebé. “Con lo que sí caigo es con las papas de limón y chile y los chocolates”, se sinceró.