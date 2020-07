Hace unos días, Marlene Favela confirmó que está separada de su esposo, George Seely, y que formalmente le pidió el divorcio por razones que prefirió no revelar, por respeto a la hija que tienen en común de nombre Bella. Con este acto, la actriz dio por concluido el tema de su matrimonio con el empresario australiano. “Sí estoy separada, sí pedí el divorcio. Se los quiero compartir porque no quiero que sigan inventando cosas […] Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él”, aseguró la actriz en un video publicado en sus redes.

©@marlenefavela Marlene Favela anunció oficialmente su separación del padre de su hija, George Seely

Seely, quien aparentemente se encontraría en Australia, ha empezado de a pocos a tener una actividad más fluida con sus seguidores y recientemente se ha animado a compartir publicaciones que reflejarían su estado de ánimo frente a este difícil proceso de separación que lo mantiene alejado de su hija.

Hasta el momento, el padre de Bella no ha emitido ninguna declaración sobre su divorcio; pero, sí reaccionó a una fotografía de su pequeña con un emotivo mensaje que refleja lo mucho que la extraña.

©@bellaseely_ George Seely expresó lo mucho que extraña a la pequeña Bella

“Aunque no puedo verte todos los días, estás en mi corazón para siempre. Soy tu padre y protector hasta el día de mi muerte 💗🙏”, escribió entre los comentarios de la tierna imagen en el perfil de la niña de 8 meses en Instagram.

Y es que los problemas en la vida familiar de George no son menores, ya que también es papá de tres hombres, a los que tampoco puede ver debido a que tiene una disputa legal con su expareja, quien vive en Australia, de acuerdo con la información difundida por Agencia México.