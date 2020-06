“¿Todavía siguen tratando de conocerse o eso terminó?”, preguntó Raúl intentando que su amiga contara si ya tenía novio, pero Clarissa aún está soltera. “¿Han salido a un lugar juntos?”, continuó El Gordo para sacar más información, aunque por la situación de la pandemia, su pregunta se respondía sola.

©@clarissamolina Desde hace años, Raúl le busca novio a Clarissa Molina

El también amigo de Lili Estefan no iba a darse por vencido y agregó un detalle más a su interrogatorio: “Entonces él se queda en tu casa”. Y con muchos nervios y risa, Clarissa quería dejar en claro que aún no tiene pareja. “No, Raúl. Me ha ido a visitar. Nos hemos visto en mi casa”, fue lo único que contó ella.

La misteriosa identidad del enamorado de Clarissa Molina

Aunque no son novios, parece que hay un interés muy grande entre la dominicana y el misterioso chico con quien se escribe seguido. Sin embargo, ella no quiere dar más detalles porque aún no hay nada formalizado entre ambos. “¿Y cómo se llama él?”, insistió Raúl. Mucho más nerviosa aún, Clarissa replicó: ”Más... luego les digo”.

©@clarissamolina Clarissa Molina prefiere mantener los detalles de su vida amorosa en privado, pero Raúl de Molina no la deja

A pesar de los nervios de Clarissa, Raúl quería saber más de este personaje. “¿Qué hace?”, cuestionó. ”Pues trabaja. Es trabajador, de muchos principios y valores. Tiene una familia muy buena. Yo soy de las mujeres que buscan eso. Un hombre que se parezca mucho a mí”, dijo ella con mucha honestidad.

Y aunque Raúl podría pasar todo el día haciendo preguntas, la actriz de Qué León supo muy bien cómo esquivar cada una de ellas. “¿Pero es cantante? ¿Artista?”, insistió el periodista. Para acabar con algunas especulaciones, ella aclaró: ”No es artista, no es cantante. No es atleta tampoco”. ¿De quién se tratará?