Los fans de Carlos Ponce se llevaron una gran sorpresa en la víspera de Año Nuevo, cuando el cantante le propuso matrimonio a su novia, Karina Banda. Pero nadie estuvo tan sorprendido como ella misma, pues no se esperaba que ese día y frente a su grupo de amigos, el intérprete de Rezo le haría la gran pregunta. “Todo el mundo me dice que tengo cara de meme”, reveló Karina en su reciente charla con Clarissa Molina para El Break de las 7.

©@poncecarlos1 Karina Banda quedó sorprendida cuando Carlos Ponce le mostró una copa con una sortija de compromiso en el fondo

“No me lo esperaba. Carlos es muy privado con la relación y con sus hijos”, recordó emocionada sobre el gran día. “Me imaginaba que si algún día me daba el anillo, pensé que sería él y yo solos. Nunca que sería enfrente de sus hijos, en un lugar público porque estábamos en un bar en Cancún (México), en la Riviera Maya”, agregó sobre cómo no reconoció las pistas de la sorpresa que le preparaban.

Loading the player...

Y aunque fue un momento muy emotivo, la presentadora de El Gordo y la Flaca se disculpó con su prometido después de aceptar la propuesta. “Me acuerdo que sólo me estaba riendo, estaba nerviosa. Yo no paraba de reírme”, recordó. “Luego le dije: ‘¡Mi amor, perdón, no lloré!’”, agregó entre risas de nervios.