Chiquis Rivera se va de cena romántica sin Lorenzo Méndez

Table for one, please! 🙋🏼‍♀️💁🏼‍♀️👑 Date night with, Janney. Never lonely. Simply, All-one... with God. Relearning to love myself. Appreciating all I am, and recognizing what I want to change about myself. The most important person you’re in a relationship with is, yourSELF. That is the strongest, longest, most valuable, commitment you’ll ever have. Nourish it, value it, and prioritize it! It will never disappoint you...if you’re monogamous, and all in. Until then, you won’t be truly happy with anyone else. De vez en cuando te hace bien conquistarte a ti misma, darte amor, arreglarte para salir a disfrutar de la noche solita... pero jamas sola! Con Dios todo, sin el nada. Es importante saber estar contigo misma, porque es cuando más creces como ser humano, y es cuando aprendes el significado de la vida. #GrowingPains 🤍✨ 📷: to my good sport waiter, Danny.