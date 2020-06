Una aclaración para su ex

Aunque no reveló el nombre de la chica que le rompió el corazón, algunos de sus seguidores supusieron que se trataba de Diana Larume, con quien mantuvo un romance no hace mucho. Sin embargo, como todo un caballero, salió a desmentir que se tratara de ella y pidió que mejor la apoyaran en sus proyectos.

©@dianalarume Vadhir desmintió que la chica en cuestión fuera Diana Larume

“Me llegaron unos comentarios que le estaban tirando mucho hater a la señorita Diana, pues por todo, y nada más les quiero decir que no, que no es ella de quien estaba hablando, entonces nada, relájense. Es súper niña, le mando un beso, de hecho chéquenla en sus redes, y yo no puedo decir más”, explicó.

