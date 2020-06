Para el cantante español Pablo Alborán , el miércoles 17 de junio de 2020 será una de las fechas más especiales de su vida, pus fue el día en el que decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual , a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales. Sus fieles seguidores le manifestaron su apoyo por completo, así como decenas de colegas de la industria del entretenimiento, como su buen amigo Ricky Martin . El intérprete de Tiburones se solidarizó con Alborán y debajo de su emotivo post, le dejó unas palabras de aliento, en las que le manifestaba todo su cariño, respeto y por supuesto, su admiración.

©@pabloalboran El cantante de 31 años recibió el apoyo de sus fans y sus amigos

“Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste”, escribió Ricky al inicio de su mensaje. “Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos, Pablo. Te lo mereces”, concluyó el cantante. El mensaje que dejó Ricky recibió miles de ‘me gusta’ así como cientos de comentarios positivos, celebrando el apoyo que le ofrecía al español.

Y es que al igual que Pablo Alborán, Ricky Martin hizo lo propio hace tiempo, cuando se declaró homosexual. En 2010, cuando tenía 38 años, el cantante lanzó un mensaje en su sitio web donde daba a conocer su orientación sexual. Dicho mensaje decía así: “Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!”.