A más de siete meses de haber terminado su relación con Maluma , la modelo Natalia Barulich habló como nunca de las razones por las que el romance con el colombiano llegó a su fin . La también DJ fue la invitada especial del podcast Evolve del coach Danny Morel, y en la conversación, Natalia compartió cómo se sintió a lo largo de su noviazgo con el llamado ‘Pretty Boy’, relación que ella misma describió como “tóxica”, ya que desarrolló ciertos sentimientos negativos que la invadieron por mucho tiempo.

©@natalia “Hay mucha gente que cree que el amor tóxico es amor, y eso no es así”, reveló Natalia Barulich en la entrevista

Natalia, quien tuvo una relación de dos años con el intérprete de Mala Mía, comentó que, en algunas ocasiones, llegó a sentir que estaba entregando todo en su noviazgo y que esto no era recíproco. “Significa que yo estaba dando un 1000% y solo estaba recibiendo un 20%, diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara”, confesó la joven de 28 años. “Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, agregó.

©@natalia Maluma y Natalia estuvieron juntos por poco más de dos años

Tras su rompimiento, el cual se dio a finales de octubre del año pasado, Natalia revela que había veces en las que se sentía con un ánimo optimista, pero que había otras ocasiones en las que la soledad y la tristeza la abrumaban por completo, y que a pesar todo lo que vivió en ese noviazgo, confesó que lo llegó a extrañar. “Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero para mí era muy tóxica… extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”.