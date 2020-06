Algunos más señalaron que podría tratarse de recuerdos, pues en su video Marlene dejó entrever que la situación económica del padre de su hija no parecía estar muy sana. “No voy a pedir ninguna pensión alimenticia, yo me haré cargo de la manutención de Bella como lo he hecho desde el día en que nació al 100% y no porque su papá no quiera o no le importe, simplemente porque en este momento su situación no se lo permite”, dijo ella.

Una pausa en sus redes sociales

Luego de que los rumores de su separación con Marlene Favela tomaran más fuerza, George Seely borró todas las fotografías de sus redes sociales. Sin embargo, reapareció en una de las publicaciones de la cuenta de su hija en común con Favela, Bella Seely de ocho meses de edad.

©@george.seely George llamó la atención por un comentario que dejó en una foto de su hija

“What a beautiful happy little princess (Qué hermosa, feliz y pequeña princesita)”, escribió Seely debajo de la foto de su hija. Días después, las imágenes de los paisajes que tiene frente a sus ojos empezaron a aparecer en su timeline.

