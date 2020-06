Con respecto a su caso por homicidio involuntario, sus abogados presentaron como defensa hacer valer la ley Stand your Ground; sin embargo, la corte rechazó la petición en audiencias pasadas. Pablo se encuentran a la espera de una nueva fecha para reanudar las acciones penales en su contra.

En cuanto a cómo está pasando el actor la pandemia y si tomará ayuda psicológica, su abogado comentó: “Creo que con la cuarentena todo mundo necesita tomar terapia, pero no es algo que le sugeriría, depende solamente de él. Lo que él está haciendo es algo que no comentaré, pero no creo que se esté divirtiendo para nada”.

