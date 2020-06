Pablo Alborán ha decidido hacer una valiente y sincera confesión a todos sus seguidores al tocar un tema de su vida personal por medio de un emotivo video en el cual declara su lucha contra todo tipo de odio, discriminación o cualquier tipo de expresión que persiga la libertad. En sus propias palabras, el cantante español se desahogó al hablar abiertamente sobre su orientación sexual con un discurso que ha sido aplaudido tanto por su gran legión de fans y varios de sus colegas del medio.

“Hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual”, expresó de manera resuelta. Aunque dejó en claro que esto no cambia en nada su mundo, recalcó que es un paso necesario de liberación.

“Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o le da igual ya que en mi casa y en mi familia he sentido la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido, me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños”, señaló. Dale click al video para que escuches su confesión.

