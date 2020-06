Un día a la vez… ese podría ser el lema de Daniella Álvarez , quien poco a poco se recupera de la operación en la cual le amputaron la parte inferior de la pierna izquierda. A través de sus redes sociales la joven, quien fuera Miss Colombia 2011-2012, ha compartido su recuperación, dejando ver que es todo un ejemplo de fortaleza. La propia Daniella confesó que gracias al cariño de sus seres queridos se ha mantenido con una actitud positiva y reveló que, a pesar de las circunstancias, se siente fuerte y que no había derramado ni una lágrima desde la operación.

©n@danielaalvareztvn Daniella Álvarez ha tenido cerca a los suyos en estos complicados momentos

En su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, Álvarez —quien representó a su país en el certamen de Miss Universo — compartió una serie de imágenes de su tercer día de recuperación, y en las fotos que publicó se dejó ver al lado de su padre y su hermano, personas que han sido fundamentales durante este complejo capítulo en su vida, el cual comenzó en mayo pasado. “Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía @rickialvarezv @alvarezcamera. Faltó mi @lenard.vanderaa ❤️❤️❤️ Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía ) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes😀”.

©@danielaalvareztv

La cirugía se llevó a cabo el pasado fin de semana, luego de que Daniella lidiara por casi un mes con las consecuencias de una isquemia, condición que consiste en la reducción del flujo de la sangre, afectando un órgano o alguna parte del cuerpo. La propia Daniella compartió en su cuenta de Instagram un video en el que explicó cómo fue que se dio la isquemia y habló también de las otras tres operaciones a las que se sometió antes de la amputación de su extremidad inferior.