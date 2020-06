Un parto diferente al que imaginó

Cuando Sherlyn anunció en las páginas de ¡HOLA! México que sería mamá, tenía en mente un parto completamente distinto al que vivió. Primero porque se atravesó una pandemia que la hizo cambiar de planes y hospital al último momento, y después porque no tuvo oportunidad de grabar el mágico momento en el que su bebé llegó al mundo.

©@andrenuestrobebe André ya tiene su propia cuenta de Instagram, un bello álbum virtual que maneja su mamá

A la sala de parto entraron pocas personas, una norma sanitaria para evitar riesgos de contagio en la situación actual. “Me dicen ya no puedes tener dula, ya no puede haber fotógrafo, ya no puede haber video del parto... Porque hay que extremar medidas de seguridad y es una época distinta. Tenemos pandemia”, recordó. Y aunque fueron horas de tensión, al final todo está perfecto en casa.

