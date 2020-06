Alejandra Espinoza y su hijo Matteo están muy contentos de poder salir de casa a recorrer el mundo poco a poco. Con esa emoción, la familia de la presentadora y ex reina de belleza emprendió una divertida excursión a Santa Fe, en Nuevo México, en donde madre e hijo protagonizaron un divertido accidente que por suerte no pasó a mayores.

El primero en caer fue Matteo, que por querer pasar por un camino terroso terminó en el suelo provocando un grito de alarma en su mamá. Guiada por el instinto, Alejandra fue tras de él para verificar que no le hubiera pasado nada cuando ¡ella también resbaló!

©Facebook Alejandra Espinoza y su familia empiezan a recorrer el país tras el confinamiento

“Se me subieron las hormigas”, decía el pequeño mientras su mamá se levantaba entre risas. El incidente quedó grabado no sólo por la cámara de Alejandra que de pronto deja de grabar. Sino también por uno de los familiares de la ex Nuestra Belleza Latina. Y antes de que alguien más cayera al suelo, optaron por evitar ese camino.