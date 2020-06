Hasta ahora, no ha habido más fotos sobre su nuevo romance. En mayo pasado, Denise –quien formará parte de la Cumbre de la Moda Latinoamericana el 16 de junio– dio una lección sobre cómo abrazar su soltería durante la cuarentena. “Estar soltera durante la cuarentena no significa que no pueda sentirme sexy y ponerme mi lencería favorita. Gracias @fleurdumalnyc por enviar esta prenda increíblemente hermosa y darme una excusa para tomarme algunas fotos. Me sentí como una diosa en esto. Así es como celebro el Cinco de Mayo en casa 🔥 | 📷 @killa__boo ”



©@denisebidot La supermodelo de 34 años y el rapero se conocieron el año pasado

En el carrusel de fotos, la bella puertorriqueña posaba en elegante lencería y una túnica de seda dorada. En los últimos días, Denise ha recurrido a sus redes sociales para regalar un poco de amor y luz a sus seguidores. “Hola. Los amo a todos ”, escribió junto a una impresionante selfie. En marzo, Denise habló sin filtros con HOLA! USA en nuestra edición LatiNext. ”Soy de esas personas que guía por el lema de ‘lo que ves es lo que hay’. Soy un libro abierto”, expresó. “Comparto mi historia: lo bueno, lo malo, lo feo”.



¡Estaremos al pendiente de lo que suceda con esta nueva relación amorosa!

