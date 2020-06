Otra de las pistas que hay sobre la llegada del que sería el quinto hijo del cantante es que en su cuenta de Instagram, compartió la foto de unos amigos suyos celebrando con un pastel y un misterioso mensaje: “Así celebran los amigos las más hermosas noticias. 😍😍 Los queremos con el alma @erwin_garcia @cainaactor #thequeeniscoming”. Cientos de sus fans le dejaron mensajes de cariño por el próximo nacimiento, y Nacho los respondió con simpáticos emojis, sin desmentir el rumor de que estaba por convertirse en padre de una niña.

©@nacho Nacho compartió esta foto de sus amigos y reaccionó a las felicitaciones de sus fans

Hasta el momento, el intérprete de 36 años ni su pareja han hablado en sus redes sociales sobre este embarazo, sin embargo, hace unas semanas Nacho reveló que está tratando de ser más reservado con su vida personal. Los rumores sobre la llegada de un nuevo bebé venían sonando desde hace tiempo y en una entrevista exclusiva con HOLA! USA , Nacho dejó ver que, en este momento lo que más le preocupa es preservar su vida privada, así como la de sus hijos. “Creo que soy muy abierto con mi intimidad y fue una puerta que abrí y es una puerta difícil de cerrar”, explicó.

©@ingermendoza Nacho con sus cuatro hijos: Diego, Miguel, Santiago y Matías

“Estoy aprovechando este momento para poder cerrar esa puerta y abrir la puerta únicamente del arte, de la solidaridad, de contagiar a la gente de hacer cosas positivas por los demás y trataré de mantener todo lo que tiene que ver con mi vida íntima y personal a raya porque no me gustaría compartirla, porque al compartirla le doy permiso también no solo a las personas que me estiman sino a las personas que están hechas y nacieron para ser detractores y criticar destructivamente cualquier cosa que uno haga. Para mí en algún momento fue complicado oír a personas emitir juicios sobre lo que yo más amo que son mis hijos”.

