Gabriella Cataño ha logrado llevar su talento a la televisión al decidir explotar su faceta como presentadora al mando de Quiero ese look, un segmento exclusivo que forma parte del programa Top de Estilo que es transmitido por ¡HOLA! TV. La hija de los actores Jorge Salinas y Adriana Cataño se encuentra emocionada por la nueva oportunidad profesional que significa para ella un sueño hecho realidad.

©@gabriellacatano Gabriella Cataño lleva su pasión por el maquillaje a la TV

Con un gran visión y experiencia en el mundo del maquillaje, Gabriella se encarga de animar a las mujeres –todos los lunes a las 7 p.m.– a reinventarse desde casa en estos tiempos de pandemia con los mejores tips de belleza. Al respecto, conversamos con ella sobre esta nueva aventura y su dinámica televisiva para encontrar los maquillajes perfectos en cada tipo de mujer.

HOLA! USA: ¿Cómo va tu nueva aventura televisiva?

Gabriella Cataño: ¡Estoy muy contenta! Aproveché el momento en que la gente está más en casa para esta en el programa Top de Estilo en el que tengo mi segmento con ¡HOLA! TV que se llama Yo quiero ese look se lanzó en abril porque todo el mundo está en casa y esto nos ayuda a distraernos un poquito de la situación para aprender algo de maquillaje y cómo lograr esos looks de las celebridades.

¿Cómo se da la propuesta?

Yo he colaborado muchísimo con ¡HOLA! TV hace varios años y estaba anhelando esto, mi propio segmento en un programa de televisión de belleza. De repente, me hace la propuesta y no lo pensé dos veces. Me siento muy orgullosa porque el programa también sale en Colombia, México, Venezuela y en los Estados Unidos. Me gusta representar a esa chica que nació en USA pero que también es latina.