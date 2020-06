Marlene Favela rompe el silencio: ‘Sí, estoy separada, sí, pedí el divorcio’

La estrella de telenovelas aseguró que su decisión no tuvo nada que ver con su vida profesional, y que fue ella quien solicitó tomar caminos separados. “Se han manejado muchas versiones y se han manejado muchas cosas al respecto. Quiero decirles que sí estoy separada, sí pedí el divorcio, y esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas”, dijo tranquila.

Sobre las causas del divorcio, Marlene se mantuvo al margen. “Todo era perfecto, pero en la vida, las cosas que son perfectas, un día dejan de serlo. Un día las cosas cambian y hay que tratar lo más positivo posible de esta situación”, dijo sin revelar los motivos que rompieron esta perfección.

©@marlenefavela George reapareció en las redes sociales apenas hace unos días

Además, aseguró que jamás hablará mal del padre de su hija y que no buscará apoyo económico para la crianza de Bella. “No voy a pedir ninguna pensión alimenticia, yo me haré cargo de la manutención de Bella como lo he hecho desde el día en que nació al 100% y no porque su papá no quiera o no le importe, simplemente porque en este momento su situación no se lo permite”, explicó.

©@marlenefavela Desde principios de año se especulaba que la pareja había tomado caminos separados

Aunque Marlene abrió su corazón, no indagó en los “errores” que causaron esta ruptura. ”Lo que sea que haya hecho, ya lo pagó porque se perdió la oportunidad de estar al lado de su hija y de su esposa”, dijo para después explicar que hizo lo que pudo por mantener junta a su familia.

“En su momento le explicaremos los dos lo que pasó y a veces las relaciones se acaban, a veces pensamos que las cosas son para toda la vida y la verdad es ye solo Dios sabe lo que nos depara el destino”, detalló en la que aseguró que será su única declaración al respecto.

Marlene Favela, más tranquila después de su duelo

La separación tuvo un gran impacto en la actriz, pues al darse cuenta de que su relación había llegado a su fin, se sintió muy triste. “Quiero decirles que viví mi duelo, porque tuve un duelo doloroso, lo viví en silencio porque todavía no era público o todavía no se especulaban cosas alrededor, lo viví como cualquier mujer. Hoy soy una mujer que está curada”, confirmó.

©@marlenefavela Marlene asegura que está tranquila luego de haber vivido el duelo de su separación

Siempre amable, la mexicana explicó que no buscará pelear con el padre de su hija, a quien le deja abierta la puerta para convivir con la pequeña. “Deseo para el padre de mi hija la mayor de las bendiciones que tenga una vida plena, una vida feliz porque si él es feliz mi hija también va a ser muy feliz”, concluyó.

