A un año sin Edith González, ¿cómo es la vida de su mamá y su hija?

La triste realidad para la mamá de Edith González

Semanas atrás, la misma Lorena contó que Doña Ofelia, madre de Edith, no se encontraba bien emocionalmente, pues había días en los que no recordaba que la actriz había fallecido y pensaba que ya no la iba a visitar. Velázquez aclaró que la señora no está abandonada ni se encuentra en un asilo en Cuernavaca, Morelos, en México, como se había especulado.

©@edithgonzalezmx1 Edith González falleció a los 54 años de edad tras luchar contra el cáncer

“No es un asilo, es una residencia para personas mayores. Debe estar deprimida, triste, pero es una mujer fuerte”, expresó sobre la mujer. En un homenaje especial para la actriz, se realizó una misa en su honor este fin de semana en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, que fue transmitida en línea.

