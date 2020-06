Jacky aceptó que su esposo quiere compartir con sus hijas las aventuras que él mismo vive, pero siempre cuidando de ellas. “Lo que pasa es que quiere hacer a sus hijas sin miedo y aventadas, valientes y fuertes y yo estoy totalmente de acuerdo con eso”, explicó la protagonista de Sortilegio.

Eso sí, la también presentadora reconoció que ella no podría ser tan aventurera como su esposo. “Yo nunca haría eso porque yo no me siento capaz de responder ante una emergencia pero él si lo está haciendo es porque puede”, aseguró. Más risueña, agregó: “De que está loco, está loco, ¡eso es así!”.

Jacky y Martín, siempre atentos de sus hijas

Semanas atrás, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes se llevaron un gran susto mientras estaban de lo más tranquilos en la piscina de su casa junto a sus hijas. Pero una palmera interrumpió su convivencia cuando cayó justo encima de una de sus mellizas y de Martín.

“Aquí está en video... Yo haciendo bucitos con mi Emi y pácatelas”, escribió Martín sobre el incidente. Jacky de inmediato se aproximó a su pequeña y movió la rama para rescatarla. Afortunadamente nadie resultó herido y sólo fue un gran susto.

