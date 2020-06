Ser madre es el primer trabajo de Dascha Polanco. Sin embargo, no siempre ha sido fácil. La estrella de la serie Orange is the New Black habló seriamente sobre su viaje a través de la maternidad y la crianza de sus hijos Dasany y Aryam, de 18 y 11 años respectivamente. “Por supuesto que había ciertas cosas que podría haber hecho de manera diferente”, dijo a la revista Parents Latina. “Hubiera puesto a mi hija en deportes o la hubiera enviado al campamento. Pero estaba en cupones de alimentos y esas cosas no estaban financieramente disponibles para mí en ese momento”.

©Timothy Smith Dascha Polanco habló sobre su aprendizaje como madre

Antes de tener su gran oportunidad en la pantalla, la estrella de In the Heights equilibró su vida entre sus deberes como una joven madre e ir a la escuela y trabajar a tiempo completo. Después de años de hacerlo sola, después del fallecimiento de su propia madre, la actriz de 37 años se dio cuenta de que es hora de dejar atrás todos sus errores pasados y crecer como madre.



“Constantemente tengo que recordarme a mí misma que debo superarlo. Cada vez es más fácil. Yo pongo límites. Me permito ser vulnerable. Puedo disculparme. Puedo decir ‘no hacemos eso en esta casa’ o ‘soy tu madre, no tu amiga’, expresó.