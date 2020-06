©@fernandacga María del Carmen Félix vuelve para interpretar a La Puma

Además de El Señor de los Cielos, ¿qué tienen ustedes en común?

Raúl Méndez: “Pues, la historia se trata de dos hermanos que se odian, pero en la vida real nosotros somos dos hermanos que nos adoramos”.

Fernanda Castillo: “Yo creo que somos actores muy parecidos porque nos importa mucho lo que estamos haciendo. Nos peleamos con todas las maneras que tengamos para hacer lo mejor posible en el set y fuera del set, por nuestros personajes y nuestros compañeros.

“Esto no es una forma de ganar dinero ni de ganar fama ni es lo que hacemos mientras no estamos viajando. Es nuestra visión de vida, lo que escogimos para hacer como seres humanos. Nos importa mucho esta carrera. Encontramos en el otro el respeto por la profesión, por los seres humanos, las ganas de trabajar y el hambre en escena.

©@enemigointimotlmd Fernanda Castillo vuelve a dar vida a Roxana Rodiles

¿Cuál ha sido la peor pelea que tuvieron con sus hermanos?

Fernanda Castillo: “Yo nunca creo haberme peleado con mis hermanos así como Alejandro y Roxana. Ni siquiera creo que puedo recordar un enfrentamiento.

“Tengo un hermano, soy la más grande de mi casa y cuando éramos pequeños nos llevaban a la lucha libre. Tendría 10 años y Pablo tendría cuatro. Hacíamos peleas de lucha libre y yo siempre ganaba. Hoy mi hermano mide 6.4 pies (1.97 metros) ¡y ahora ya no le entro a las peleas porque siento que me va a ganar!”

Raúl Méndez: “¡Yo sí! Soy de Torreón, Coahulia, vengo del norte de México y para qué te digo que era una persona que leía y que me la pasaba debajo de un árbol pensando sobre la filosofía del mundo. Somos muy básicos, muy cariñosos pero testarudos. Éramos dos hombres en la casa, mi hermano era menor. Siempre existe esa competencia, que ahora yo veo con los hijos de mi hermano que son idénticos a nosotros, se llevan la misma edad.

“Nos llegamos a agarrar a golpes mi hermano y yo y es muy chistoso porque de pronto estando tan chavos y siendo tu hermano hay tanta rivalidad. Pero yo creo que es algo que ya vamos cargando de las herencias. Pero como dice Fernanda, ¡Nada comparado con lo que Roxana le hace a Alejandro!”.

©@enemigointimotlmd Los conflictos entre los hermanos Roxana Rodiles y Alejandro Ferrer vienen cargados de emoción

En esta época de pandemia, ¿cómo llevan el contacto familiar?

Fernanda Castillo: “Con mucha añoranza. Vivo con mi pareja, Erik Hayser, mi mamá vive a unas cuantas cuadras de mi casa y no la puedo ver. No la puedo abrazar y no puedo abrazar a mi hermano ni a mis hermanas. Hace más de un mes fue el cumpleaños de mi hermano y fui afuera de su edificio con una pancarta para desearle feliz cumpleaños. Bajó y yo estaba en el auto y pensaba qué fuerte es que estemos ahí y no podernos abrazar.

“Nos estamos enfrentando con algo que antes dábamos por sentado. El besar a nuestra madre, abrazar a nuestro padre, pelearnos o jugar con nuestros hermanos y ahora es imposible. Es de las cosas que me faltan, ese contacto físico que le hace tan bien al alma y que en este momento es parte de cuidar a la persona que quieres, el no acercarte”.

©@enemigointimotlmd Fuera de la pantalla, Fernanda Castillo y Raúl Méndez son grandes amigos

Raúl Méndez: “Voy a salir con la frase más trillada: ‘Uno no sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido’. Yo, por el hecho de que a los 18 años me fui de Torreón a la Ciudad de México, tengo la costumbre de no ver a mi familia por meses y así ha sido en los casi 22 años que tengo de carrera.

“Mi contacto es mucho por teléfono, ahora con las video llamadas, y no sólo me refiero a la pandemia, sino en la vida. Pero justo sucede un evento como este y es cuando digo, en qué momento colgamos y doy por hecho que mi papá y mi hermano van a estar ahí de por vida.

“Para mí el ejercicio ha sido complicado porque estaba acostumbrado a no estar con ellos y darlo por sentado, y ahora con este tema de que cualquier persona se puede ir de la noche a la mañana, estoy añorando el día en el que pueda ir a abrazar a mi papá y a mi hermano porque nunca sabes cuándo vamos a partir de este mundo ni por qué”.

Suscríbete a la newsletter de HOLA! USA. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.