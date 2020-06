Becky agregó que este tiempo también es para que “profundicen y encuentren algo mejor y creativo dentro de ustedes para avanzar, paso a paso”. La cantante le recordó a todos que aunque sean momentos complicados, y parezca que no hay nadie a su lado, “no están solos en absoluto”.

©@theylovedaboy La cantante se encuentra en casa con sus padres y su novio, Sebastian Lletget

Tiempos complicados para Becky G

Sin embargo, el video de Becky tenía otro motivo y era darles a conocer cómo está ella en esta situación en la que salir de casa no es una buena opción. “Y, ¿por qué les pregunté a ustedes cómo les está yendo? Por lo general, cuando alguien pregunta por cómo estás, a veces es porque la persona preguntando ni siquiera sabe cómo les está yendo”, explicó.

©GettyImages La cantante cuenta con todo el apoyo de su novio y su familia

“En cuanto a cómo me está yendo a mí, me está costando mucho, esa es solo mi verdad. Estoy bien, no estoy genial, pero está bien, está todo bien. Lo más importante a lo que realmente debes aferrarte ahora es saber que no estás solo”, aseguró.

“A todas las personas que vean esto, les mando a todos ustedes y a los suyos, todo lo positivo, mi amor y mi luz, porque es lo que realmente necesitamos ahorita. Realmente es lo que necesitamos siempre. Los quiero”, concluyó la intérprete de Sin Pijama, quien se comunicó con toda la gente, incluso aquellos quienes no la conocen.

