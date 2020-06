Con uno que otro grito, Sandarti se sometió a la ciencia para lucir más guapo de lo acostumbrado y señaló que los resultados se verán reflejados durante los próximos 15 días. Muy fiel a su estilo, siempre sonriente, Héctor bromeaba con el doctor en todo momento y quedó muy satisfecho luego de varios pinchazos.

Hace unos días y sin entra en detalle, el talento televisivo se comunicó con sus fans para expresar que la ilusión de volver a hacer lo que más le gusta está prácticamente a la vuelta de la esquina.

©@hectorsandarti A finales de mayo, el conductor guatemalteco fue separado de Un nuevo día (Telemundo)

“Hoy les puedo decir que hay una luz en el camino y hay una posibilidad muy grande de que haga algo próximamente en televisión. Han habido negociaciones, se los puedo decir abiertamente, han habido propuestas en firme”, señaló emocionado.

Y agregó: “Hay un proyecto que me tiene muy entusiasmado, no puedo decirles, pero me siento extremadamente agradecido de que pronto hagamos algo en la televisión... perdón que no pueda responder a esa pregunta, todavía no puedo”.

