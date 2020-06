Fernanda Castillo y Erik Hayser sellaron su pacto de amor con una hermosa sortija. Fue en mayo pasado cuando la pareja compartió en las redes sociales una tierna foto en la que la actriz luce un espectacular anillo de compromiso, y con ello iniciaron las especulaciones de cuándo será la boda, en especial ahora, cuando el mundo aún se encuentra en medio de una pandemia. Fernanda charlo con HOLA! USA al respecto y aclaró cuáles son sus prioridades respecto al tema.

©@fernandacga Fernanda Castillo y Erik Hayser se comprometieron en mayo pasado

“La verdad es que no tenemos ningún plan. ¡Estamos viendo sobrevivir a la pandemia, antes que nada!”, dijo entre risas. ”No hemos pensado si vamos a realizar una ceremonia... Si lo vamos a hacer pronto o si no. No hemos decidido nada porque creemos que ahorita lo importante es que nosotros y nuestras familias salgamos bien de esta situación y ya después veremos si hacemos un ritual y con quién contaremos”.

Sin cerrar la puerta a la posibilidades de un festejo, y al cuestionarla sobre su hermana, Angelique Boyer, y el papel que podría tener en la boda como dama de honor, Fernanada explicó: “Hagamos o no, haremos una pequeñísima fiesta con la gente que queremos estará ahí con nosotros”.