Para Thalía el fin de cursos ha sido todo un alivio, ya que semanas atrás había confesado que el hecho de educar a sus hijos en casa la tenía al límite, pues la tecnología no estaba a su favor y esto estaba acabando con sus nervios. La también actriz detalló que sus hijos necesitan imprimir algunos materiales necesarios para su aprendizaje y que los aparatos electrónicos en su casa estaban fallando, lo cual la tenía sumamente estresada.



“Tengo que imprimir muchos papeles para la escuela de los niños y de pronto la computadora o el teléfono móvil no hacen conexión con la impresora y se conecta de pronto la impresora al Wi-Fi y luego imprime y luego no quiere imprimir. Yo ya no puedo más”, dijo en uno de los videos que compartió en sus redes sociales. Por fortuna, esos días han quedado atrás y ahora los Mottola Sodi podrán disfrutar de sus vacaciones de verano. Quizá no será un verano como lo demás, pero lo más importante es que estarán juntos.

