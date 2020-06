¡ Pamela Silva sí que es una mamá de impacto! A casi dos meses de haber dado a luz a su primer hijo , la periodista mostró su figura posparto y dejó a sus fans sin aliento, pues luce casi recuperada por completo. La presentadora de Primer Impacto publicó en sus stories una foto en la que demostró que su figura ya luce casi tan estilizada como antes de ser mamá, ¡y es realmente increíble! En dicha imagen, ‘Pam’ se deja ver con un atuendo súper cómodo, mientras sostiene al pequeño Ford, quien descansa plácidamente en sus brazos y luce un atuendo a juego con el de su mamá.

©@pamelasilvatv Pamela Silva luce una figura casi recuperada tras convertirse en mamá

El secreto para recuperarse tan rápido consiste en una alimentación sana y balanceada, además de que desde siempre se ha caracterizado por ser una mujer deportista. Incluso, durante su embarazo, Pamela Silva se mantenía en forma dando largas caminatas, así como haciendo algo de ejercicio, el que era únicamente recomendado por su médico.

©@pamelasilvatv Pamela Silva tuvo un embarazo muy tranquilo

Incluso, ella cree que el nacimiento de Ford se dio antes de lo que se tenía previsto, porque unos días atrás caminó casi cuatro millas. “Tuve un embarazo súper saludable, cero síntomas, cero náuseas, no me hinché tampoco. Yo me mantuve haciendo ejercicio hasta el último momento. Hasta tres días antes de que se adelantara el parto”, comentó. Además de esto, los antojos de Pamela fueron de lo más sanos, como las mandarinas. La propia periodista contó a Alejandra Espinoza en El Break de las 7 que no podía dejar esos cítricos y que los comía en la mañana, tarde y noche.

Mamá trabajadora

Poco a poco, la comunicadora de 38 años va recuperando su figura y ya prepara su regreso a la televisión, el cual se tiene previsto para el 15 de julio. Pamela reveló a Alejandra Espinoza que, por el momento, está llevando una dieta balanceada, y que no puede hacer ejercicio hasta que su doctor no lo autorice, ya que además de guardar la cuarentena recomendada, ella debe tener más cuidados, pues el nacimiento de Ford se dio a través de una cesárea.