Lele Pons estrenó otro capítulo de su docuserie The Secret Life of Lele Pons (YouTube), en el cual habla abiertamente de otro de los padecimientos mentales que sufre desde niña . La influencer compartió cómo ha sido vivir con el Síndrome de Tourette, el cual se caracteriza por hacer movimientos repetitivos o sonidos no intencionales. Además de ahondar en dicho trastorno, Lele también contó que su equipo de trabajo y su familia han jugado un papel primordial en su tratamiento, pues asegura que, sin su apoyo, no habría podido lograr muchas cosas, como su incursión la música.

©@lelepons

Algunos de los tics más recurrentes de la joven de 23 años son los movimientos faciales exagerados, mover la cabeza, hacer ruidos o mover los pulgares, los cuales se detonan con ciertas palabras o situaciones. “Tengo muchos tics. Es desgastante ... La cabeza me duele mucho justo aquí (y se toca las sienes)”, comentó a su terapeuta. “Siento mucha presión, porque estoy moviéndome así, la cara, los ojos, la frente ... es como estar rompiéndome la cabeza”.

©@lelepons Eleonora Gabriela Pons Maronesse, nombre real de Lele, habló de sus trastornos para ayudar a los demás

El dolor es tan intenso, que Lele lo comparó como ir en una montaña rusa y descender de ella con una gran sacudida en la cabeza. Poco a poco, la intérprete de Celoso se ha ido abriendo con su entorno más cercano, compartiendo con ellos estas dificultades. Sin embargo, esto no ha sido fácil, porque se siente avergonzada por ello y actualmente trabaja muy duro para aceptar su condición. Al borde del llanto, Lele aseguró a su terapista: “Estoy apenada de tener tics. Estoy motivada para esta mejor. No quiero continuar así”.